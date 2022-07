Studne v obci Chrámec sú takmer prázdne, pitnú vodu musia dovážať

Chrámec 7. júla (TASR) - V obci Chrámec v okrese Rimavská Sobota vyhlásili ešte 27. júna pre nedostatok vody mimoriadnu situáciu. Studne v dedine sú takmer prázdne a pitnú vodu ľuďom dovážajú trikrát do týždňa pomocou cisterny. Pre TASR to uviedla starostka obce Marta Benedeková.



Samospráva vyhlásila mimoriadnu situáciu v dôsledku nedostatku vody v studniach. Tie sú podľa starostky prázdne najmä pre dlhotrvajúci nedostatok zrážok. "Máme aj nájomné sociálne byty, kde žije vyše 80 ľudí a vôbec nemajú vodu. Museli sme to takto riešiť, aby tam nevznikla nejaká infekcia," dodala Benedeková.



V obci Chrámec doposiaľ chýba vodovod, voda v studniach navyše nie je pitná a obyvatelia ju využívajú len ako úžitkovú vodu. Obsahuje totiž vysoké hodnoty dusičnanov a dusitanov. Väčšina ľudí podľa starostky využíva na pitie a varenie balenú vodu. V čase mimoriadnej situácie pitnú vodu do obce vozia cisterny, náklady hradí samospráva.



"Finančne to nezvládame, neviem, čo budeme robiť už na budúci týždeň. Riešením je vodovod, ktorý by sa sem mohol potiahnuť," uviedla starostka. Ako dodala, v minulosti sa samospráva chcela uchádzať o dotáciu na vybudovanie vodovodu, ktorý by pitnou vodou zabezpečil aspoň časť domov. Na vypracovanie projektovej dokumentácie však obec s približne 460 obyvateľmi nenašla dosť financií.