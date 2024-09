Chrámec začal s výstavbou cesty do Teplej doliny za vyše 850.000 eur

Chrámec 28. septembra (TASR) - V obci Chrámec v okrese Rimavská Sobota sa počas septembra začali práce na výstavbe novej cesty do lokality Teplá dolina. Samospráva na projekt za vyše 850.000 eur získala dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Pre TASR to uviedla pracovníčka tunajšieho obecného úradu Helena Vlasáková.



Lokalita Teplá dolina je od samotnej obce Chrámec vzdialená viac ako tri kilometre, doposiaľ tam viedla len poľná cesta. "Asfaltová cesta bude dlhá približne 1,5 kilometra, viesť bude od nájomných bytov po rybník, ktorý tu máme. Ďalej bude s dĺžkou približne 1,6 kilometra vybudovaná spevnená kameninová cesta, keďže ide o chránenú krajinnú oblasť," priblížila Vlasáková s tým, že v rámci projektu bude realizovaná aj výsadba približne tisícky stromov a kríkov.



Novú cestu do Teplej doliny samospráva buduje preto, aby uľahčila tunajším obyvateľom a chalupárom prístup k ich nehnuteľnostiam. V lokalite stojí približne desiatka domov, väčšina z nich je využívaná na rekreáciu. "Doteraz sa brodili v bahne, blate a močarisku. Získať dotáciu sme sa pokúšali už v roku 2016, ale s projektom sme neuspeli," skonštatovala pracovníčka obecného úradu.



Práce na výstavbe novej cesty sa začali v septembri, dokončené by mali byť do konca apríla budúceho roka. Na realizáciu projektu získala obec s približne 450 obyvateľmi z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu dotáciu vo výške približne 867.000 eur.