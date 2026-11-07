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Chrámový spevácky zbor Cantica Sacra Tyrnaviae si pripomenie výročie
Pri tejto príležitosti sa v sobotu 7. novembra uskutoční v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, známom aj ako Jezuitský kostol, slávnostná svätá omša a jubilejný koncert zboru.
Autor TASR
Trnava 7. novembra (TASR) - Päťdesiate výročie obnovenia svojej činnosti si v tomto roku pripomenie trnavský chrámový spevácky zbor Cantica Sacra Tyrnaviae. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 7. novembra uskutoční v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, známom aj ako Jezuitský kostol, slávnostná svätá omša a jubilejný koncert zboru. Informovali o tom zo speváckeho zboru.
Program sa začne o 17.00 h slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať jubilejný koncert. Oslavy vyvrcholia spoločenským stretnutím súčasných a bývalých členov zboru a pozvaných hostí v Mariánskej sále v Trnave.
Jubilejné podujatie má byť zároveň príležitosťou na stretnutie bývalých a súčasných členov zboru, pripomenutie spoločnej histórie a poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho činnosti a rozvoji. Na slávnostný program pozývajú organizátori aj širokú verejnosť a priaznivcov chrámovej hudby.
História obnoveného pôsobenia zboru sa začala písať v roku 1976, keď jeho činnosť obnovil páter jezuita Emil Krapka. Za uplynulých päť desaťročí sa v speváckom telese vystriedali viaceré generácie spevákov, ktorých spájala láska k hudbe a chrámovému spevu.
Zbor sa venuje predovšetkým interpretácii duchovnej hudby a svojím pôsobením prispieva k zachovávaniu tradície chrámového spevu v Trnave.
Program sa začne o 17.00 h slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať jubilejný koncert. Oslavy vyvrcholia spoločenským stretnutím súčasných a bývalých členov zboru a pozvaných hostí v Mariánskej sále v Trnave.
Jubilejné podujatie má byť zároveň príležitosťou na stretnutie bývalých a súčasných členov zboru, pripomenutie spoločnej histórie a poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho činnosti a rozvoji. Na slávnostný program pozývajú organizátori aj širokú verejnosť a priaznivcov chrámovej hudby.
História obnoveného pôsobenia zboru sa začala písať v roku 1976, keď jeho činnosť obnovil páter jezuita Emil Krapka. Za uplynulých päť desaťročí sa v speváckom telese vystriedali viaceré generácie spevákov, ktorých spájala láska k hudbe a chrámovému spevu.
Zbor sa venuje predovšetkým interpretácii duchovnej hudby a svojím pôsobením prispieva k zachovávaniu tradície chrámového spevu v Trnave.