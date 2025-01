Chránená krajinná oblasť zapája včelárov do ochrany pred sršňom

Medzilaborce 29. januára (TASR) - Chránená krajinná oblasť (CHKO) Východné Karpaty rozbieha spoluprácu so včelármi v Medzilaborciach pri riešení výskytu nepôvodného druhu sršňa ázijského v okrese Medzilaborce. Ako informuje Správa CHKO na svojej stránke, miestni včelári boli oboznámení so spôsobmi a možnosťami monitoringu.



Diskutovali aj o dôležitosti nahlasovania potenciálneho výskytu tohto nepôvodného druhu cez systém rýchleho varovania, ako aj o následnej manipulácii s hniezdom.



"Sršeň ázijský predstavuje veľkú hrozbu pre včelárov, nakoľko až 80 percent potravy druhu tvoria včely, ale aj iné druhy hmyzu, ktoré patria medzi dôležitých opeľovačov. Zároveň predstavuje hrozbu pre zdravie ľudí, najmä tých, ktorí sú alergickí na bodavý hmyz, a spôsobuje škody aj v poľnohospodárstve, najmä na ovocných drevinách a vo viniciach," uviedli.



Riaditeľ Správy CHKO Východné Karpaty Juraj Platko včelárom predstavil dostupné príručky, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o biológii, ekológii a monitorovaní sršňa ázijského.



Sršeň ázijský je menší, má výrazne žlté nohy a prevažne čierne sfarbenie hlavy a hrude so širokým oranžovým pásom na brušku. "Zaujímavosťou je, že stavia dve hniezda - jedno menšie si na jar vybuduje prezimovaná kráľovná, a keď vychová dostatok robotníc, postavia si druhé, ktoré sa rýchlo rozrastá a je oveľa väčšie. Poznávacím znakom je vchod z boku," dodali s tým, že sršeň európsky má vchod do hniezda zdola.