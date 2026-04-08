Chránená oznamovateľka M. Koránová sa vrátila na svoje pracovné miesto
Koránová v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov v košickej záchranke.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Chránená oznamovateľka Mária Koránová sa vrátila od 1. apríla do práce na pozíciu hlavnej ekonómky v Záchrannej službe Košice (ZSKE). Koránová v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov v košickej záchranke. Krátko po podaní trestného oznámenia ju zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na vtedy novovzniknutý Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová. Košický mestský súd v roku 2024 a Krajský súd v Košiciach v marci 2025 rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná. Koránová a predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu a ÚOO o tom informovali na stredajšej tlačovej besede.
„Mária je dôkazom toho, že ochrana oznamovateľov na Slovensku funguje a je povzbudením pre ďalších odvážnych ľudí, že sa oplatí poukazovať na korupčné praktiky a na to, čo v spoločnosti nefunguje,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Aj keď súdy dvakrát rozhodli o neplatnosti výpovede, zamestnávateľ Koránovú namiesto prijatia späť do práce zaradil na prekážky v práci a podal dovolanie na Najvyšší súd SR. Po tom, čo úrad na situáciu upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), vedenie záchranky zmenilo svoj postoj a začalo s Koránovou rokovať o jej ďalšom pracovnom zaradení. „Je pozitívne, že vedenie začalo konať. Nie je však prijateľné, aby štátni manažéri alebo štátne inštitúcie začali rešpektovať právoplatné súdne rozhodnutia až na základe výzvy úradu alebo intervencie ministrov,“ podotkla predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová.
Tento prípad podľa nej svedčí o tom, že odhodlanosť jednotlivca a funkčný systém ochrany oznamovateľov môže viesť k pozitívnym výsledkom. Rovnako je podľa Dlugošovej daný prípad prvý svojho druhu, v ktorom sa využili všetky právne opravné prostriedky. Koránová tak podľa predsedníčky ÚOO vyšliapala cestu aj pre ostatných oznamovateľov v budúcnosti. „A keď sa náhodou zamestnávateľ rozhodne vykonávať voči nim nejaké typy odvetných opatrení, ako je výpoveď, nemusia prísť o prácu a môžu počas súdneho sporu minimálne dostávať svoju doterajšiu mzdu,“ poznamenala Dlugošová.
Koránová sa podľa jej slov veľmi teší, že sa do košickej záchranky vrátila, pretože jej na nej veľmi záleží. „Po dlhom boji, trvalo to sedem rokov, od 1. apríla nastal ten deň, kedy som sa vrátila naspäť do práce a dokonca na svoje pôvodné pracovné miesto v štátnej košickej záchranke. Som znovu hlavná ekonómka, znovu riadim ekonomický úsek,“ dodala oznamovateľka.
„Mária je dôkazom toho, že ochrana oznamovateľov na Slovensku funguje a je povzbudením pre ďalších odvážnych ľudí, že sa oplatí poukazovať na korupčné praktiky a na to, čo v spoločnosti nefunguje,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Aj keď súdy dvakrát rozhodli o neplatnosti výpovede, zamestnávateľ Koránovú namiesto prijatia späť do práce zaradil na prekážky v práci a podal dovolanie na Najvyšší súd SR. Po tom, čo úrad na situáciu upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), vedenie záchranky zmenilo svoj postoj a začalo s Koránovou rokovať o jej ďalšom pracovnom zaradení. „Je pozitívne, že vedenie začalo konať. Nie je však prijateľné, aby štátni manažéri alebo štátne inštitúcie začali rešpektovať právoplatné súdne rozhodnutia až na základe výzvy úradu alebo intervencie ministrov,“ podotkla predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová.
Tento prípad podľa nej svedčí o tom, že odhodlanosť jednotlivca a funkčný systém ochrany oznamovateľov môže viesť k pozitívnym výsledkom. Rovnako je podľa Dlugošovej daný prípad prvý svojho druhu, v ktorom sa využili všetky právne opravné prostriedky. Koránová tak podľa predsedníčky ÚOO vyšliapala cestu aj pre ostatných oznamovateľov v budúcnosti. „A keď sa náhodou zamestnávateľ rozhodne vykonávať voči nim nejaké typy odvetných opatrení, ako je výpoveď, nemusia prísť o prácu a môžu počas súdneho sporu minimálne dostávať svoju doterajšiu mzdu,“ poznamenala Dlugošová.
Koránová sa podľa jej slov veľmi teší, že sa do košickej záchranky vrátila, pretože jej na nej veľmi záleží. „Po dlhom boji, trvalo to sedem rokov, od 1. apríla nastal ten deň, kedy som sa vrátila naspäť do práce a dokonca na svoje pôvodné pracovné miesto v štátnej košickej záchranke. Som znovu hlavná ekonómka, znovu riadim ekonomický úsek,“ dodala oznamovateľka.