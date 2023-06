Chránené mestské územie Trenčiansky luh by malo mať nové vodné rameno

Trenčín 15. júna (TASR) - Rekreačno-vzdelávacia zóna chráneného územia Trenčiansky luh by mala mať nové vodné rameno. Vyplýva to z výsledkov dvojkolovej krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú trenčianska radnica vyhlásila vo februári tohto roka. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Do prvého kola súťaže prišlo podľa nej 11 ponúk. V druhom kole sa posudzovali už len štyri súťažné návrhy. Zvíťazil návrh Viktórie Gáspár, Matúša Janotu, Richarda Kastela, Vladimíra Kováča, Martina Mišíka a Andreja Škrinára.



"Tento návrh mal najkreatívnejší, silný koncept, ktorý vytvorením vodného ramena umožní luhu stať sa kvalitným verejným rekreačným priestorom prírodného charakteru celomestského až nadmestského významu. Vytvorenie ramena sprístupní vodu Váhu v hravej a bezpečnej forme i pre deti. Návrh sa zdá byť reálny, akceptovateľný a finančne zvládnuteľný," pripomenula hovorkyňa.



Územie má rozlohu asi 25.000 štvorcových metrov a je vymedzené hrádzou a riekou Váh. Cieľom revitalizácie je vytvoriť priestor na rekreačno-oddychové aktivity s komunitnými prvkami, ohniskami, malými ihriskami, s prvkami pre deti a rodiny, mobiliárom či priestormi na umelecké a komunitné aktivity. Zadanie odporúčalo akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad.



Projekt revitalizácie rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčianskeho luhu má spolu s revitalizáciou Parku M. R. Štefánika rozšíriť infraštruktúru pre kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.



Trenčiansky luh je od roku 2021 obecným chráneným územím, ktoré je rozdelené na dve zóny. Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie.