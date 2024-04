Chránené riečne územie v Hronskom Beňadiku vyčistia dobrovoľníci

Hronský Beňadik 12. apríla (TASR) - Prvé výročie vyhlásenia riečneho chráneného územia oslávia v Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica dobrovoľníckou akciou zameranou na vyčistenie päť kilometrov dlhého úseku beňadického alúvia. Do akcie, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. apríla, sa zapoja miestni obyvatelia, rybári, vodáci aj ochranári. TASR o tom informovala hovorkyňa WWF Slovensko Michaela Domanová.



"Ochranári z iniciatívy Za živé rieky a WWF Slovensko a miestni ľudia bojovali dlhých osem rokov za to, aby v Hronskom Beňadiku vznikol priestor pre bezpečný život vzácnych riečnych spoločenstiev, pôvodných druhov rýb či ohrozených obojživelníkov," podotkla Martina Paulíková z organizácie WWF Slovensko.



Dodala, že namiesto plánovanej výstavby vodnej elektrárne sa im podarilo docieliť vyhlásenie chráneného územia. "So zástupcami obce Hronský Beňadik sme sa preto rozhodli osláviť toto pekné výročie. Ako inak, ako podaním pomocnej ruky rieke a vyčistením jej okolia. Už viackrát sme dokázali, že spoločnými silami dokážeme veľké veci a veríme, že ani tentoraz to nebude inak," doplnila Paulíková.



Do jarného upratovania sa okrem ochranárov zapoja aj miestni ľudia, rybári, vodáci a ďalší dobrovoľníci. Aktivitu vítajú aj zástupcovia Hronského Beňadiku. Podľa slov starostu Imricha Rajčoka sa v obci na brigádu tešia, intenzívne na ňu pozývali aj obyvateľov.



Beňadické alúvium Hrona vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku všeobecne záväzným nariadením č. 1/2023. Súhlasné stanovisko dali správca vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, Štátna ochrana prírody SR aj Slovenský rybársky zväz.



Riečne chránené územie nadväzuje na územie európskeho významu Stredný tok Hrona. Predmetom ochrany sú tu pôvodné druhy rýb ako napríklad mrena karpatská a severná, podustva, hrúz Keslerov a bieloplutvý, ďalej viaceré druhy obojživelníkov, vtákov a aj vlastné vodné biotopy rieky Hron a brehové porasty.