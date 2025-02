Chren víta, že sa obnova Ružinovskej radiály blíži k realizácii

Bratislava 9. februára (TASR) - Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren víta, že projekt komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály sa blíži k realizácii. Verí, že kým hlavné mesto vyberie dodávateľa stavebných prác, bude platné aj stavebné povolenie, ktoré bolo zrušené. Uviedol to pre TASR.



"Hlavné mesto začalo súťažiť dodávateľa. Medzičasom bolo síce zrušené stavebné povolenie, ale, našťastie, ide skôr o formálne kroky v procese. Takže verím, že do času, kým bude vysúťažený dodávateľ, už bude platné aj stavebné povolenie," skonštatoval Chren.



Projekt bude podľa neho veľkým prínosom pre obyvateľov Ružinova. Poukazuje na to, že veľká časť, takmer štvrtina hodnotiacich kritérií je založená napríklad na tom, aby budúci zhotoviteľ dodal také riešenia, ktoré znížia hlučnosť tejto trate. Okrem toho, že bude zrekonštruovaná samotná električková trať, bude veľká časť od Tomášikovej ulice po konečnú zastávku zazelenaná a medzi Štrkovcom a Tomášikovou by mal byť zlúčený bus pruh a električková trať.



"To znamená, že autobusy by mali chodiť po električkovej trati. Mali by tam byť zlúčené zastávky, čo by malo zrýchliť premávku MHD a uvoľniť viac priestoru na ceste," poznamenal Chren s tým, že investovať sa má aj do okolitých verejných priestorov, opravia sa priechody pre chodcov, chodníky či nástupištia. "Takže po realizácii, ktorá má trvať dva roky s prestávkami cez zimu, bude Ružinov oveľa krajší a príťažlivejší," dodal Chren.



Hlavné mesto koncom januára informovalo, že vyhlásilo verejnú súťaž na zhotoviteľa komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 miliónov eur bez DPH, financovanie má byť zabezpečené z eurofondov. Súťažné podklady je možné podávať do 4. marca. S modernizáciou plánuje začať hlavné mesto v roku 2026. Práce majú byť rozdelené na etapy.



Ministerstvo dopravy ako odvolací orgán ešte koncom roka 2024 zrušilo stavebné povolenie, ktoré vlani v auguste vydal Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Vo svojom rozhodnutí ministerstvo vyhovelo odvolaniu, ktoré podalo Združenie domových samospráv. Celá vec sa tak vrátila na BSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a v ich ochrannom pásme. Odbor dopravy Úradu BSK koncom januára oznámil pokračovanie stavebného konania.