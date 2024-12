Chren: Zostavovanie rozpočtu je najťažšie, Ružinov pôjde do provizória

Bratislava 10. decembra (TASR) - Bratislavský Ružinov začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet mestskej časti (MČ) na rok 2025 budú totiž ružinovskí miestni poslanci schvaľovať vo februári, teda na prvom budúcoročnom zasadnutí. Dôvodom je podľa starostu Ružinova Martina Chren najmä neistota s rôznymi príjmami či dosahmi reformy financovania materských škôl. Uviedol to pre TASR.



"Zostavovanie rozpočtu na rok 2025 je zatiaľ najťažšie v mojom živote. Stále máme obrovskú sumu, ktorá je nepokrytá. Musíme pravidelne sedávať a hľadať úspory," skonštatoval Chren.



Mestská časť podľa neho v podstatne nenachádza žiadne prostriedky na rozvoj. Podotkol, že budú radi, ak sa podarí nájsť peniaze na spolufinancovanie eurofondových projektov, ktoré sú predschválené. Pristúpiť bude treba napríklad k zásadným úsporám na chode miestneho úradu. Samospráva podľa neho neplánuje zvýšenie žiadnych miestnych daní, priznáva však, že pre stúpajúce náklady bude pravdepodobne potrebné "veľmi mierne" zvýšenie poplatkov napríklad za školské jedálne.



Starosta zároveň pripomenul, že problémom všetkých obcí je, že tie najväčšie výdavky sa nedajú nijakým spôsobom skresať. V Ružinove medzi takéto najväčšie nákladové položky patrí napríklad fungovanie domovov dôchodcov, na ktoré mestská časť, nad rámec toho, čo prispieva štát a klienti, dopláca zo svojho 4,5 milióna eur ročne. Pri školských družinách je to, nad rámec toho, čo platia rodičia, 1,8 milióna eur, doplácať sa bude stále na škôlky, na školské jedálne je to doplácanie 2,5 milióna eur ročne.



Rozpočtové provizórium neznamená pre samosprávu žiadne negatívum. "Nemá to na mestskú časť žiadny negatívny vplyv, lebo počas provizória bude hospodáriť podľa rozpočtu minulého roka. Odsunuté sú akurát kapitálové investície, ktoré sa ale počas zimy aj tak nerobia," poznamenal Chren.