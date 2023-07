Chrenko: Rezort podpísal dodatok k zmluve o sanácii vrakunskej skládky

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podpísalo dodatok k zmluve o sanácii vrakunskej skládky v Bratislave. Na sanáciu je potrebných okolo 40 miliónov eur. Po rokovaní vlády to uviedol šéf envirorezortu Milan Chrenko. Asociácia Envisan združujúca spoločnosti špecializujúce sa na sanáciu environmentálnych záťaží podpísanie dodatku víta.



"Prijali sme na vláde akčný plán pre Žitný ostrov. Minulý týždeň sme prijali uznesenie, v ktorom nám umožnila vláda pokračovať v sanácii. Následne sme podpísali dodatok k zmluve s konzorciom," povedal minister a deklaroval, že sa problému venujú. Dodal, že zmluva na sanáciu by vypršala 30. júna.



Predĺžením tak môžu požiadať o peniaze z operačného Programu Slovensko 2021 - 2027. "Urobili sme všetky kroky, ktoré sme mohli, a dúfame, že sa to znovu naštartuje," podotkol Chrenko.



Asociácia Envisan vo svojom stanovisku poukazuje, že sumu sanácie bolo potrebné zvýšiť o viac ako päť miliónov eur. Jej predseda Igor Polčan zároveň zdôraznil, že zvýšenie je dôsledkom nečinnosti bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja, taktiež požiadaviek správnych orgánov či verejnosti.



"V čase nástupu Jána Budaja na jar 2020 už bolo všetko pripravené a čakalo sa len na stavebné povolenie. To bolo vydané v máji 2021. Sanačné práce sa však nezačali, pretože minister proces sanácie blokoval," skonštatoval Polčan.



Návrh sanácie envirozáťaže spočíva v enkapsulácii uloženého odpadu, teda vo vybudovaní podzemnej a povrchovej tesniacej steny a následnom čerpaní a čistení podzemnej vody kontaminačného mraku. Sanačné práce by mali trvať približne tri roky.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Spustenie sanačných prác sa očakávalo v roku 2018.