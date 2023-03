Chrenovec-Brusno vybuduje zberný dvor, na projekt získal eurofondy

Chrenovec-Brusno 11. marca (TASR) - Obyvatelia Chrenovca-Brusna v okrese Prievidza budú mať možnosť bezplatne odovzdať rôzne druhy komunálneho odpadu na novom zbernom dvore. Na jeho výstavbu a obstaranie techniky získala samospráva financie z fondov Európskej únie. Odovzdaným veciam chce dať druhú šancu, pred zničením ich ponúkne prípadným záujemcom.



"Zberný dvor sa nebude týkať len zberu komunálneho odpadu, ktorý momentálne zabezpečuje firma Hater. Vybudovať ho chceme pri kompostovisku tak, aby bolo odpadové hospodárstvo v obci ucelené," uviedol pre TASR starosta Tibor Čičmanec.



Na dvor budú môcť obyvatelia podľa neho v určenom čase doniesť odpad, ktorého sa budú chcieť zbaviť. "Chceme dať veciam druhú šancu. Skôr ako sa vyhodia do kontajnera, umiestnime ich do haly a raz za týždeň to oznámime občanom. Kto tak bude chcieť skriňu či sedačku, bude sa môcť prísť pozrieť a zobrať si ich. Pokiaľ nebude mať záujem, po mesiaci sa tieto veci zlikvidujú, zdemontujú a neskôr vyvezú na skládku Hateru," priblížil.



Dodávateľa prác vyberie obec cez verejnú súťaž. "Je to stavba potrebná pre obec, bude tam veľká hala, obslužné vozidlo, ktoré bude potrebné na nakladanie s odpadom, priestor na zber oleja, šatstva a elektroodpadu, ktorý doposiaľ zbierame cez kiosky," skonštatoval Čičmanec.



Vybudovaním zberného dvora chce dať obecná samospráva podľa neho obyvateľom možnosť zbaviť sa legálne odpadu a tak zamedziť vytváraniu čiernych skládok. Obec na realizáciu projektu získala nenávratný finančný príspevok vo výške 493.694,64 eura z Operačného programu Kvalita životného prostredia.