Chrípka a podobné ochorenia v BBSK opäť stúpli, najmä v okrese Detva

Ilustračná snímka. Foto: TASR

K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pristúpili v jednej škôlke v okrese Banská Bystrica a v dvoch v okrese Žiar nad Hronom.

Autor TASR
Banská Bystrica 16. februára (TASR) - Výskyt chrípky a jej podobných ochorení v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň opäť stúpol. Oproti šiestemu kalendárnemu týždňu vzrástol o vyše 31 percent, akútne respiračné ochorenia (ARO) mierne poklesli. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili zo siedmich okresov kraja. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.

RÚVZ zaznamenal celkovo 6233 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1941,3 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najvyššiu mal okres Detva. Z toho bolo chrípke podobných 993 ochorení, čo je chorobnosť 309,28 na 100.000 ľudí, opäť najviac v okrese Detva. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.

K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pristúpili v jednej škôlke v okrese Banská Bystrica a v dvoch v okrese Žiar nad Hronom. V Lovinobani v Lučeneckom okrese prerušili vyučovanie v jednej základnej škole (ZŠ), ako aj v Málinci v Poltárskom okrese. V okrese Revúca pre zvýšenú chorobnosť detí dočasne uzavreli päť materských škôl (MŠ) a dve ZŠ, v okrese Rimavská Sobota tri MŠ a rovnaký počet ZŠ a vo Veľkokrtíšskom okrese dve škôlky a dve ZŠ.
