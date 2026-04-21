Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
< sekcia Regióny

CHRÍPKA: Takáto je situácia v Trenčianskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2221 ochorení na 100.000 obyvateľov.

Autor TASR
Trenčín 21. apríla (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili minulý týždeň 2660 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 11,76 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2221 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 843 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Púchov.

Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili minulý týždeň lekári v TSK 174 ochorení na chrípku a chrípkové ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,18 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode