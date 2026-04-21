CHRÍPKA: Takáto je situácia v Trenčianskom kraji
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2221 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 21. apríla (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlásili minulý týždeň 2660 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 11,76 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2221 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 843 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Púchov.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili minulý týždeň lekári v TSK 174 ochorení na chrípku a chrípkové ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,18 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2221 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 843 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Púchov.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili minulý týždeň lekári v TSK 174 ochorení na chrípku a chrípkové ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,18 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.