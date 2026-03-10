Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chrípka v Nitrianskom kraji je po dvoch týždňoch poklesu na vzostupe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov.

Autor TASR
Nitra 10. marca (TASR) - Chorobnosť na chrípku v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni stúpla. Po dvoch týždňoch poklesu zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre nárast ochorení.

Ako sa uvádza v správe RÚVZ, v priebehu desiateho kalendárneho týždňa v regióne zaznamenali celkovo 3847 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 982 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky a chrípke podobných ochorení o 17,7 percenta,“ uviedol RÚVZ v Nitre.

Najviac chorých bolo medzi deťmi vo veku nula až päť rokov. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 46,6 percenta zápalov prínosových dutín, 16,4 percenta zápalov pľúc a 37 percent zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom školskom zariadení. Zákaz návštev platí aj naďalej vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor a v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
