CHRÍPKA V PLNOM PRÚDE: V Prešovskom kraji zatvorili 79 škôl

Prešov 31. januára (TASR) – Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) bolo v Prešovskom kraji v tomto týždni zatvorených 79 škôl. Chrípkové prázdniny mali v 35 materských, 42 základných a dvoch stredných školách. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove zaznamenali oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu v kraji nárast chorobnosti v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) aj chrípke podobných ochorení (CHPO).



"Hlásených bolo 11.305 chorých na ARO, čo predstavuje 33,2 percenta nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 1469 chorých na CHPO, čo predstavuje 109,7-percentný nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom," uviedla pre TASR Alžbeta Vypušťáková z oddelenia epidemiológie RÚVZ v Prešove.



Najviac chorých na ARO bolo detí do päť rokov a v prípade CHPO to boli šesť až 14-ročné deti. Z celkového počtu 295 hlásených komplikácií bolo 211 sinusitíd.



"V súvislosti so zvýšeným výskytom prípadov chrípky a akútnych respiračných ochorení bol radou riaditeľov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v piatok (24. 1.) vydaný zákaz návštev na oddelení pediatrie," dodala Vypušťáková.