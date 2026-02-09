Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

Chrípka v Trenčianskom kraji neustupuje, zatvoriť museli 23 škôl

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z celkového počtu ochorení bolo 1297 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia.

Autor TASR
Trenčín 9. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraj (TSK) nahlásili minulý týždeň 5692 akútnych respiračných ochorení (ARO), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 0,73 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2781 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1264 ochorení na 100.000 obyvateľov bola v okrese Partizánske.

Z celkového počtu ochorení bolo 1297 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 3,51 percenta. Pre chrípku museli v TSK prerušiť vyučovanie v 14 materských a deviatich základných školách.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac