Chrípka v Trenčianskom kraji neustupuje, zatvoriť museli 23 škôl
Z celkového počtu ochorení bolo 1297 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia.
Autor TASR
Trenčín 9. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraj (TSK) nahlásili minulý týždeň 5692 akútnych respiračných ochorení (ARO), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 0,73 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2781 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1264 ochorení na 100.000 obyvateľov bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ochorení bolo 1297 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 3,51 percenta. Pre chrípku museli v TSK prerušiť vyučovanie v 14 materských a deviatich základných školách.
