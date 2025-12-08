< sekcia Regióny
Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje, chorobnosť klesla o 43%
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2187 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 8. decembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3243 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla v TSK chorobnosť na ARO o 2,22 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2187 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 835 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu ochorení bolo 169 na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 43,12 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v TSK.
