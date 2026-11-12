< sekcia Regióny
Chrípka v Trnavskom kraji je na úrovni sporadického výskytu
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Hygienici v Trnavskom kraji zaznamenali počas 45. kalendárneho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 15,7 percenta a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 13,2 percenta. Stupeň intenzity chrípky v Trnavskom kraji je naďalej na úrovni sporadického výskytu. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.
„V 45. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4599 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 641,“ priblížili hygienici. Proporcia chrípke podobných ochorení z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bola na úrovni 13,9 percenta.
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov.
„Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 4,4 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh,“ dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín (116-krát) a zápal stredného ucha (68-krát). Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (SARI) nebol evidovaný.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Trnavskom kraji hlásili tri materské školy, po jednej v okresoch Galanta, Piešťany a Senica.
„V 45. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4599 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 641,“ priblížili hygienici. Proporcia chrípke podobných ochorení z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bola na úrovni 13,9 percenta.
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov.
„Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 4,4 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh,“ dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín (116-krát) a zápal stredného ucha (68-krát). Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (SARI) nebol evidovaný.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Trnavskom kraji hlásili tri materské školy, po jednej v okresoch Galanta, Piešťany a Senica.