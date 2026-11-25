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Chrípka v Trnavskom kraji zaznamenala v minulom týždni výrazný vzostup
Stupeň intenzity chrípky v Trnavskom kraji je však naďalej na úrovni sporadického výskytu.
Autor TASR
Trnava 25. novembra (TASR) - Hygienici v Trnavskom kraji zaznamenali počas 47. kalendárneho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 13,7 percenta a výrazný nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 71,6 percenta. Stupeň intenzity chrípky v Trnavskom kraji je však naďalej na úrovni sporadického výskytu. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.
„V 47. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5074 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 856,“ priblížili hygienici. Proporcia chrípke podobných ochorení z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bola na úrovni 16,9 percenta.
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov.
„Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 3,4 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh,“ dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín (84-krát). Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (SARI) nebol evidovaný.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Trnavskom kraji hlásili tri materské školy, dve v okrese Trnava a jedna v okrese Hlohovec.
„V 47. kalendárnom týždni bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 5074 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 856,“ priblížili hygienici. Proporcia chrípke podobných ochorení z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bola na úrovni 16,9 percenta.
Na úrovni okresov Trnavského kraja bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v okrese Senica. Z hľadiska vekovej kategórie bola najvyššia chorobnosť u detí do piatich rokov.
„Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 3,4 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh,“ dodali hygienici s tým, že najčastejšie išlo o zápal prínosových dutín (84-krát). Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (SARI) nebol evidovaný.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Trnavskom kraji hlásili tri materské školy, dve v okrese Trnava a jedna v okrese Hlohovec.