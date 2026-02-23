< sekcia Regióny
Chrípka v Trenčianskom kraji neustupuje, chorobnosť stúpla o vyše 15 %
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2640 ochorení na 100.000 obyvateľov.
TASR
Trenčín 23. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 5329 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 6,89 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2640 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1066 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo minulý týždeň v TSK 1162 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla o 15,85 percenta. Pre chrípku museli v TSK prerušiť školskú dochádzku v deviatich materských, dvoch základných a jednej strednej škole.
