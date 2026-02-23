Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

Chrípka v Trenčianskom kraji neustupuje, chorobnosť stúpla o vyše 15 %

.
Na snímke lekárka počúva stetoskopom čistotu pľúc. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2640 ochorení na 100.000 obyvateľov.

Autor TASR
Trenčín 23. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 5329 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 6,89 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 2640 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1066 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.

Z celkového počtu respiračných ochorení bolo minulý týždeň v TSK 1162 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla o 15,85 percenta. Pre chrípku museli v TSK prerušiť školskú dochádzku v deviatich materských, dvoch základných a jednej strednej škole.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja