Chrípka zatvára školy v Bratislavskom kraji

Bratislava 6. februára (TASR) - Päť škôl a škôlok v Bratislavskom kraji tento týždeň zavreli kvôli chrípke a ďalším akútnym respiračným ochoreniam. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Katarína Nosálová.



Regionálny hygienik vydal rozhodnutia o zákaze vyučovania v základnej škole v Plaveckom Mikuláši (okres Malacky), v materskej škole v Plaveckom Mikuláši a v materskej škole v Hrubej Borši (okres Senec). Platia od utorka 5. februára do piatka 8. februára. Od štvrtka 7. februára do pondelka 11. februára budú zavreté aj Materská škola Slnečné jazerá 2764 v Senci a Základná škola Kysucká 14 v Senci.



Toto nariadenie RÚVZ Bratislava vydal, aby zamedzil ďalšiemu šíreniu nákazy nielen medzi deťmi, ale aj učiteľmi a ďalšími zamestnancami.



K preventívnemu protiepidemickému opatreniu pristúpil aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), v ktorom platí zákaz návštev až do odvolania, a to z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti na akútne respiračné ochorenia.



Chrípka je vysoko nákazlivé a rýchlo sa šíriace infekčné ochorenie dýchacích ciest. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou. V niektorých prípadoch môže mať chrípka vážny priebeh s komplikáciami. Vírus chrípky naruší a oslabí sliznicu dýchacích ciest, čo uľahčuje bakteriálnu infekciu. Zároveň s vírusovou infekciou tak vznikajú aj bakteriálne zápaly ucha, prínosových a čelových dutín, nosa, priedušiek a zápal pľúc. Medzi rizikové skupiny patria staršie osoby, ľudia s chronickými ochoreniami (srdcovo-cievnymi, pľúcnymi, metabolickými), osoby s oslabenou imunitou, tehotné ženy a malé deti.



RÚVZ Bratislava epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení monitoruje. Počas tohtoročnej chrípkovej sezóny bolo rozhodnutiami regionálneho hygienika zatvorených päť materských škôl, dve základné školy a jedna spojená základná škola s materskou školou.