Chrípka zatvárala v Nitrianskom kraji školy aj nemocnice
Autor TASR
Nitra 22. decembra (TASR) - Počet ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji stúpa. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Ako uviedol, v priebehu uplynulého 51. kalendárneho týždňa bolo v regióne hlásených 4896 akútnych respiračných ochorení. Z nich šlo o chrípku v 1425 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 22,5 percenta,“ oznámil RÚVZ.
Pre zvýšený počet ochorení bolo vyučovanie prerušené v 19 školských zariadeniach. Okrem toho bol vydaný zákaz návštev všetkých oddelení v nitrianskej fakultnej nemocnici a Špecializovanej nemocnici sv. Svorada na Zobore v Nitre.
Podľa správy RÚVZ bolo najviac chorých vo vekovej skupine nula až päťročných detí. „Priebeh ochorení bol komplikovaný u 115 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení, bolo 41,7 percenta zápalov prínosových dutín, 33,1 percenta zápalov pľúc a 25,2 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 33 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 33 percent lekárov pre dospelých,“ doplnil RÚVZ v Nitre.
