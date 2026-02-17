< sekcia Regióny
Chrípka zatvorila v Nitrianskom kraji viaceré školy a nemocnice
Autor TASR
Nitra 17. februára (TASR) - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v uplynulom týždni v Nitrianskom kraji stúpla iba mierne. Naďalej však zostávajú zatvorené niektoré školy a vo viacerých zdravotníckych zariadeniach platí úplný zákaz návštev. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
V priebehu siedmeho kalendárneho týždňa bolo v Nitrianskom kraji evidovaných celkovo 5527 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 1691 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o šesť percent,“ informoval RÚVZ.
Najviac chorých bolo detí vo veku do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 132 osôb. Z celkového počtu hlásených prípadov bolo 48,5 percenta zápalov prínosových dutín, 23,5 percenta zápalov pľúc a 28 percent zápalov stredného ucha.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v štyroch materských a troch základných školách v okresoch Nitra, Levice, Nové Zámky a Komárno. „Zákaz návštev bol vydaných vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, v Kardiocentre Nitra a v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce,“ doplnil RÚVZ.
