Chrípka zavrela v Trnavskom kraji 138 školských zariadení

Trnava 19. decembra (TASR) – Nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 22,9 percenta a o 64,8 percenta na chrípke podobné ochorenia v Trnavskom kraji počas uplynulého týždňa mal za dôsledok zatvorenie 138 školských zariadení. Z dôvodu lokálnej epidémie zostali doma deti 77 materských škôl (MŠ) a žiaci 57 základných škôl (ZŠ) a štyroch stredných škôl (SŠ). Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave Tomáš Hauko. Počas predchádzajúcich siedmich dní bolo zatvorených 44 zariadení.



V týždni od 12. decembra bolo zaznamenaných spolu 11.611 prípadov ARO, z toho chrípke podobných ochorení bolo 2527. "Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov. Najvyšší nárast chorobnosti je pozorovaný v tejto vekovej skupine a detí od šesť do 14 rokov," uviedol Hauko. Na úrovni okresov bola zaevidovaná najvyššia chorobnosť na ARO v okrese Piešťany. Z celkového počtu ARO bol u 2,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie so zápalom stredného ucha.



Najviac školských zariadení muselo byť uzavretých v okrese Trnava (21 MŠ, 13 ZŠ a tri SŠ), v okrese Galanta (13 MŠ, 15 ZŠ, jedna SŠ) a Piešťany ( 15 MŠ, 11 ZŠ).