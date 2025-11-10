< sekcia Regióny
Chrípková chorobnosť stúpla v Trenčianskom kraji o viac ako 70 percent
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 1434 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 10. novembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2740 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 15,35 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 1434 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 682 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Považskobystrickom okrese.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo minulý týždeň v TSK 275 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 70,28 percenta. Pre chrípku museli prerušiť školské vyučovanie v jednej materskej škole v kraji.
