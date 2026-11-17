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Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji klesá
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 1853 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 17. novembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 3174 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 2,99 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 1853 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 899 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v Trenčianskom kraji 252 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 12,61 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 1853 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 899 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári v Trenčianskom kraji 252 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 12,61 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.