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Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla takmer o 10%
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2341 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 23. novembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 3742 akútnych respiračných ochorení (ARO), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 17,89 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2341 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 772 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu prípadov nahlásili lekári 275 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 9,17 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2341 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 772 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu prípadov nahlásili lekári 275 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 9,17 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.