Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji minulý týždeň mierne klesla
Autor TASR
Trenčín 14. októbra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v minulom týždni 3100 akútnych respiračných ochorení (ARO), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO na 4,74 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK minulý týždeň v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2104 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť (1046 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v Myjavskom okrese.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 311 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 6,90 percenta. Pre chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej materskej, základnej či strednej škole.
V TSK sa minulý týždeň vyskytlo aj 53 prípadov ochorenia na COVID-19. Najviac ich bolo v Trenčianskom okrese (32) a v okrese Prievidza (14). Žiadne ochorenie na COVID-19 nehlásili z okresov Púchov a Považská Bystrica.
