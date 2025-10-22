< sekcia Regióny
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji minulý týždeň mierne stúpla
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK minulý týždeň v okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 1627 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 22. októbra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3211 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom narástla chorobnosť o 0,41 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK minulý týždeň v okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 1627 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť bola v Považskobystrickom okrese (1094 ochorení na 100.000 obyvateľov).
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 333 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,79 percenta. Pre chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení.
Z dôvodu vyššieho výskytu ARO zakázali minulý týždeň návštevy na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín, internom a fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom a kožnom oddelení NsP Považská Bystrica.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK minulý týždeň v okrese Partizánske, kde dosiahla úroveň 1627 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť bola v Považskobystrickom okrese (1094 ochorení na 100.000 obyvateľov).
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 333 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,79 percenta. Pre chrípku nemuseli minulý týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení.
Z dôvodu vyššieho výskytu ARO zakázali minulý týždeň návštevy na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Fakultnej nemocnice Trenčín, internom a fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) Nové Mesto nad Váhom a kožnom oddelení NsP Považská Bystrica.