Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla o viac ako 56 percent
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1701 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 25. novembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v minulom týždni 2834 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 17,36 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1701 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 890 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkového počtu ochorení bolo 262 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 56,27 percenta. Pre chrípku nemuseli v TSK prerušiť školské vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
