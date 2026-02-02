< sekcia Regióny
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpa
Pre chrípku prerušili v TSK školské vyučovanie v 23 materských a 13 základných školách.
Autor TASR
Trenčín 2. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 5633 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 8,13 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2650 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 1574 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Prievidza.
Z celkové počtu respiračných ochorení bolo 1231 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť o 27,31 percenta. Pre chrípku prerušili v TSK školské vyučovanie v 23 materských a 13 základných školách.
