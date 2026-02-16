< sekcia Regióny
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji minulý týždeň klesla
Najnižšia chorobnosť - 988 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Myjava.
Autor TASR
Trenčín 16. februára (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v minulom týždni 4510 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO o 9,94 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2286 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 988 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Myjava.
Z celkového počtu ochorení bolo 923 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 19,1 percenta. Pre chrípku museli minulý týždeň zatvoriť 13 materských a tri základné školy.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v Ilavskom okrese, kde dosiahla úroveň 2286 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 988 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Myjava.
Z celkového počtu ochorení bolo 923 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 19,1 percenta. Pre chrípku museli minulý týždeň zatvoriť 13 materských a tri základné školy.