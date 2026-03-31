< sekcia Regióny
Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji klesla o viac ako 11 percent
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2250 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 31. marca (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3324 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 6,09 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 2250 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 996 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári 368 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková chorobnosť o 11,22 percenta. Pre chrípku museli minulý týždeň v TSK prerušiť vyučovanie v dvoch materských školách.
