Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpla o štvrtinu
Autor TASR
Trenčín 7. apríla (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2632 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť na ARO v TSK o 14,43 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1516 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť, 542 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Partizánske.
Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 274 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť v TSK stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 24,29 percenta. Pre chrípku zatvorili jednu materskú školu v kraji.
