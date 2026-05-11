Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji klesla o pätinu
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1509 ochorení na 100.000 obyvateľov.
Autor TASR
Trenčín 11. mája (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 2229 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla v TSK chorobnosť na ARO o 15,22 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola minulý týždeň v TSK v okrese Ilava, kde dosiahla úroveň 1509 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 793 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Považská Bystrica.
Z celkového počtu respiračných ochorení nahlásili lekári 144 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 20,68 percenta.
