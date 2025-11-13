< sekcia Regióny
Chrípkové obdobie: V Bratislavskom kraji stúpol počet ochorení
Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 38,7 percenta.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 45. týždni stúpla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 408,4 percenta oproti predošlému týždňu. Celkovo lekári zaevidovali 98 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Malacky. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20- až 59-ročných osôb,“ priblížil úrad.
Rovnako stúpla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 38,7 percenta. Nahlásených bolo 1299 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Pezinok. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine do piatich rokov.
