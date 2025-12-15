< sekcia Regióny
Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 22 školách a škôlkach
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 12,1 percenta.
Autor TASR
Košice 15. decembra (TASR) - Takzvané chrípkové prázdniny pre zvýšenú chorobnosť mali v minulom týždni v Košickom kraji v 12 materských školách (MŠ) a desiatich základných školách (ZŠ). Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 12,1 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o viac než 60 percent.
„V 50. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8606 ARO. Z toho bolo 929 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Sobrance, najnižšia v okrese Gelnica,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 439 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo podľa RÚVZ hlásené celkovo v 22 kolektívoch. Išlo o päť MŠ v Trebišovskom okrese, po dve MŠ v okresoch Michalovce a Spišská Nová Ves, a po jednej v okresoch Košice I, Košice II a Košice-okolie. Chrípkové prázdniny mali aj v štyroch ZŠ v okrese Trebišov, v troch v Michalovskom okrese, v dvoch v okrese Košice-okolie a v jednej v okrese Košice I.
