< sekcia Regióny
Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 22 MŠ, ZŠ a SŠ
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 5,2 percenta.
Autor TASR
Košice 22. decembra (TASR) - Takzvané chrípkové prázdniny mali pre zvýšenú chorobnosť v minulom týždni v Košickom kraji v desiatich materských školách (MŠ), deviatich základných (ZŠ) a troch stredných školách (SŠ). Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 5,2 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla, a to o 28,2 percenta.
„V 51. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 9210 ARO. Z toho bolo 679 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Košice IV,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 446 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo podľa RÚVZ hlásené celkovo v 22 kolektívoch. Išlo o tri MŠ v Michalovskom okrese, po dve v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov, ako aj o jednu v okrese Košice I. Chrípkové prázdniny mali aj v štyroch ZŠ v okrese Michalovce, dve v okrese Trebišov, po jednej v okresoch Rožňava, Gelnica a v okrese Košice IV, ako aj dve SŠ v okrese Košice-okolie a jedna v okrese Trebišov.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 5,2 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla, a to o 28,2 percenta.
„V 51. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 9210 ARO. Z toho bolo 679 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Košice IV,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 446 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo podľa RÚVZ hlásené celkovo v 22 kolektívoch. Išlo o tri MŠ v Michalovskom okrese, po dve v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov, ako aj o jednu v okrese Košice I. Chrípkové prázdniny mali aj v štyroch ZŠ v okrese Michalovce, dve v okrese Trebišov, po jednej v okresoch Rožňava, Gelnica a v okrese Košice IV, ako aj dve SŠ v okrese Košice-okolie a jedna v okrese Trebišov.