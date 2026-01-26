< sekcia Regióny
Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 23 školách a škôlkach
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 11 MŠ a 12 ZŠ.
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Takzvané chrípkové prázdniny mali minulý týždeň v Košickom kraji spolu v 23 materských (MŠ) a základných školách (ZŠ). Kým chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 2,1 percenta, chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 17,5 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V 4. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8521 ARO. Z toho bolo 833 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 421 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 11 MŠ a 12 ZŠ. Z MŠ išlo o tri v okrese Košice-okolie, po dve v okresoch Gelnica a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice II, Michalovce, Rožňava a Spišská Nová Ves. Čo sa týka ZŠ, chrípkové prázdniny mali tri v okrese Gelnica, po dve v okresoch Košice-okolie a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice I, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves.
„V 4. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8521 ARO. Z toho bolo 833 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 421 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 11 MŠ a 12 ZŠ. Z MŠ išlo o tri v okrese Košice-okolie, po dve v okresoch Gelnica a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice II, Michalovce, Rožňava a Spišská Nová Ves. Čo sa týka ZŠ, chrípkové prázdniny mali tri v okrese Gelnica, po dve v okresoch Košice-okolie a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice I, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves.