Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 25 školách a škôlkach
Autor TASR
Košice 2. februára (TASR) - Pre zvýšenú chorobnosť v minulom týždni prerušili vyučovanie na 25 školách v Košickom kraji. Tzv. chrípkové prázdniny hlásili v kolektívoch v 14 materských školách a 11 základných školách. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Celkovo lekári hlásili v piatom kalendárnom týždni v kraji 8966 akútnych respiračných ochorení (ARO). Z toho bolo 943 chrípke podobných ochorení (CHPO). Oproti predchádzajúcemu týždňu bola chorobnosť na ARO vyššia o 4,4 percenta a chorobnosť na CHPO vyššia o 12,3 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I a najnižšia v okrese Sobrance, informoval RÚVZ. Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť na ARO hlásili vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu zaznamenali z materských škôl v piatich prípadoch v okrese Košice II, po dvakrát v okresoch Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov, a v jednej škôlke v okrese Košice okolie. Zo základných škôl išlo o štyri prípady v okrese Košice okolie, dva v okrese Košice III a po jednom v okresoch Košice II, Košice IV, Michalovce, Rožňava a Trebišov.
