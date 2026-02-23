< sekcia Regióny
Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 27 školách
Kým chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 3,2 percenta, chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 4,2 percenta.
Autor TASR
Košice 23. februára (TASR) - Takzvané chrípkové prázdniny mali minulý týždeň v Košickom kraji spolu v 27 školách. Kým chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim vyššia o 3,2 percenta, chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 4,2 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V 8. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8899 ARO. Z toho bolo 746 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 353 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 13 materských školách (MŠ), 13 základných školách (ZŠ) a jednej strednej škole (SŠ).
Z MŠ išlo o sedem v okrese Trebišov, po dve v okresoch Michalovce a Rožňava, a po jednej v okresoch Sobrance a Spišská Nová Ves. Čo sa týka ZŠ, chrípkové prázdniny mali tri v okrese Košice-okolie, po dve v okresoch Gelnica, Košice IV, Michalovce a Trebišov, a po jednej v okresoch Košice I a Rožňava. Chrípkové prázdniny mala aj jedna zo SŠ v Rožňavskom okrese.
