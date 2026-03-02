< sekcia Regióny
Chrípkové prázdniny mali v Košickom kraji v 30 školách
Tzv. chrípkové prázdniny hlásili v 17 materských a 12 základných školách a jednej strednej škole.
Autor TASR
Košice 2. marca (TASR) - Pre zvýšenú chorobnosť v minulom týždni prerušili vyučovanie v 30 školách v Košickom kraji. Tzv. chrípkové prázdniny hlásili v 17 materských a 12 základných školách a jednej strednej škole. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Celkovo v kraji lekári hlásili v deviatom kalendárnom týždni 8556 akútnych respiračných ochorení (ARO). Z toho bolo 775 chrípke podobných ochorení (CHPO). Oproti predchádzajúcemu týždňu bola chorobnosť na ARO nižšia o 2,6 percenta a chorobnosť na CHPO vyššia o 5,2 percenta. Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I a najnižšiu v okrese Sobrance, informoval RÚVZ. Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť na ARO hlásili vo vekovej skupine detí do päť rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách mali v štyroch prípadoch v okrese Košice-okolie, po troch v okresoch Trebišov a Spišská Nová Ves, po dvoch v okresoch Košice IV, Michalovce a Rožňava, jedenkrát v okrese Košice II. Zo základných škôl išlo o päť škôl v okrese Michalovce, štyri v okrese Rožňava, dve v okrese Košice-okolie a jednu v okrese Spišská Nová Ves. Chrípkové prázdniny pred aktuálnymi jarnými prázdninami sa týkali aj jednej strednej školy v okrese Rožňava.
