Chrípkové prázdniny: V Košickom kraji ich mali v desiatich MŠ a ZŠ
Regionálni hygienici evidujú aj štyri prípady ochorenia COVID-19.
Autor TASR
Košice 8. decembra (TASR) - Takzvané chrípkové prázdniny pre zvýšenú chorobnosť mali v minulom týždni v Košickom kraji v štyroch materských školách (MŠ) a šiestich základných školách (ZŠ). Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) bola uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcim nižšia o 5,2 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) klesla o 1,8 percenta. „V 49. kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 7513 ARO. Z toho bolo 568 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Sobrance,“ uvádza RÚVZ s tým, že priebeh ochorení bol komplikovaný u 303 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo podľa RÚVZ hlásené celkovo v desiatich kolektívoch. Išlo o dve MŠ v Michalovskom okrese a jednu v okresoch Košice - okolie a Spišská Nová Ves, ako aj tri ZŠ v okrese Trebišov, dve v okrese Michalovce a jednu v okrese Košice II.
