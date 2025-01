CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY: Väčšinu škôl a škôlok v Galante zavreli

Galanta 30. januára (TASR) - Väčšina štátnych základných a materských škôl v Galante má chrípkové prázdniny. Zatvorené sú tri zo štyroch základných škôl (ZŠ) a tri z piatich materských škôl (MŠ). TASR to potvrdil primátor mesta Peter Kolek.



Z dôvodu chrípky sú do 31. januára zatvorené ŽS Gejzu Dusíka, ZŠ na Štefánikovej ulici. ZŠ na Sídlisku SNP bude zatvorená tiež do konca tohto týždňa. Vyučovanie prebieha jedine na ZŠ Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským.



Spomedzi materských škôl je kompletne otvorená len MŠ na sídlisku Clementisove sady. Vyučovanie prebieha aj na MŠ na sídlisku SNP, avšak elokovaná trieda na Úzkej ulici je zatvorená. Kompletne zatvorené sú zvyšné tri materské školy v meste.



Hygienici v Trnavskom samosprávnom kraji zaznamenali počas štvrtého kalendárneho týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 10,8 percenta a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 38,4 percenta. Zatvorené boli preto viaceré školské kolektívy.