Chorých na chrípku je v BBSK oproti minulému roku výrazne menej

Banská Bystrica 4. júla (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji oproti minulému týždňu stúpla o 27 percent. V absolútnych číslach to však predstavuje počet chorých vyšší len o stovku ľudí. Naopak, počet chorých na chrípku je nižší. Pre TASR to konštatovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.



Podľa nej pozitívne vyznieva i medziročné porovnanie chorobnosti, ktorá je výrazne nižšia, u chrípky až o 62 percent.



RÚVZ evidoval najviac chorých na ARO v okresoch Zvolen, Lučenec a v Banskej Bystrici. Chrípka a jej podobné ochorenia trápia okres Poltár.



Podľa Tolnayovej z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a najmenšími deťmi do päť rokov.