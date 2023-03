Chýbajúce prístrešky košickej MHD osadí nový dodávateľ

Košice 13. marca (TASR) – Košická mestská časť Sídlisko KVP v uplynulých dňoch podpísala zmluvu s novým dodávateľom prístreškov mestskej hromadnej dopravy. "Nový dodávateľ nám vyšiel v ústrety a do konca apríla prisľúbil inštaláciu prvých desiatich nových prístreškov. Zvyšné budú dobudované postupne vzhľadom na dodacie lehoty," informovala mestská časť na sociálnej sieti.



Predchádzajúci dodávateľ už zo Sídliska KVP odstránil všetkých 19 prístreškov MHD, zastávky však ostávajú naďalej funkčné a slúžia pre cestujúcich. Nového dodávateľa odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo 16. februára, deň po tom, čo firma euroAWK začala s demontážou prístreškov.



"S novou spoločnosťou boli dohodnuté podmienky inštalovania prístreškov na území našej mestskej časti, v ktorých bola zohľadnená aktuálna situácia," uviedla miestna samospráva. Do dvoch rokov budú podľa nej všetky prístrešky vyzerať tak, ako vo vyspelých európskych mestách, pričom tvorené budú s ohľadom na identitu sídliska. "Veríme, že súčinnosť zainteresovaných strán a inštitúcií pôjde tak, aby sme získali všetky potrebné povolenia na umiestnenie prístreškov čo najskôr," ohlásila mestská časť.



Vo februári miestna samospráva informovala, že trvala na tom, aby predchádzajúci dodávateľ počkal s demontážou až do osadenia nových prístreškov, čo sa však nestalo. "Za štyri roky s nami nedokázali uzavrieť dohodu, a to napriek tomu, že sme ustúpili z viacerých požiadaviek a boli sme ochotní prístrešky MHD aj odkúpiť," uviedol vtedy starosta mestskej časti Ladislav Lörinc.