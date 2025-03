Chystá sa pochod turistov po zvyšku nemeckých obranných postavení

Trstín 20. marca (TASR) - Turistický pochod po zvyšku nemeckých obranných postavení v okolí obcí Trstín a Buková s názvom Po kockách sa začne 12. apríla o 8.30 h na železničnej stanici v Smoleniciach a skončí pri horárni Buková. Stane sa tak pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pre TASR to uviedol Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu Trnava.



"Podujatie bude pozostávať z pešieho pochodu po reliktoch nemeckých opevnení, z ukážky obsadenia železobetónového bunkru nemeckými vojakmi a ich prípravou na boj, a malej expozície dobových artefaktov vrátane archeologických nálezov," priblížil.



Udalosť organizuje Klub vojenskej histórie Západ a Klub vojenskej histórie Prašník. Odborný výklad podujatia zabezpečí archeológ Matúš Sládok. Trasa pochodu je dlhá približne 12 kilometrov a účasť na celom pochode je odporúčaná skôr fyzicky zdatnejším turistom v dobrej zdravotnej kondícii.



Počas druhej svetovej vojny trvali pozemné boje na území dnešného Slovenska od septembra 1944 až do mája 1945. "Aj v okrese Trnava sa nacistická Tretia ríša so spojencami pripravovali na obranu pred postupujúcou Červenou a rumunskou armádou," dodal Sládok s tým, že boje sa napokon po týždni preniesli za hranice okresu smerom na západ a sever od Malých Karpát.