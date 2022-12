Chystajú architektonickú súťaž pre obnovu budovy Najvyššieho súdu SR

Bratislava 9. decembra (TASR) - Budovu Najvyššieho súdu SR na Župnom námestí v Bratislave plánujú obnoviť. Chystajú preto vyhlásiť architektonickú súťaž. Rekonštrukcia má zohľadniť požiadavky súdu na praktické fungovanie, rovnako aj kultúrne dedičstvo architektúry spolu s ekonomickými a energetickými požiadavkami. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý má súťaž nastaviť a zrealizovať.



"Súťaž má priniesť zlepšenie technického stavu, ktorý bude zodpovedať aktuálnym potrebám, ako je oddelenie verejnej časti budovy od úradných priestorov, arovnako úpravu predpolia budovy, ktorá by reagovala na obnovu Zóny Zochova," spresnil MIB.



Potrebné bude podľa inštitútu zmodernizovať zabezpečenie priestorov, skvalitniť prístup verejnosti do podateľne úradu, vytvoriť veľkú miestnosť vhodnú na pojednávanie, ktorú bude možné využiť pre rôzne potreby, zlepšiť akustické podmienky vpojednávacích miestnostiach.



Prvým krokom v najbližších mesiacoch bude štúdia uskutočniteľnosti. "Tá prinesie informácie potrebné na vyhodnotenie Útvarom hodnoty za peniaze, akou formou nastaviť efektívnu revitalizáciu budovy.Súťaž bude vyhlásená v budúcomroku," uviedli z inštitútu.



Budova Najvyššieho súdu so špecificky uspôsobeným konštrukčným systémom je poslednou veľkou realizovanou administratívnou budovou architekta Vladimíra Dedečka. Posledné roky je prázdna pre svoj zlý technický stav a náročný energetický prevádzkový režim. Najvyšší súd na Župnom námestí sídli len formálne, pretože z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy svoju činnosť reálne vykonáva v štyroch iných budovách.