Chystajú inštaláciu druhej Policajnej schránky dôvery v Košiciach

Košice 6. januára (TASR) - Inštalácia druhej Policajnej schránky dôvery v Košiciach sa v súčasnosti pripravuje. Pribudnúť by mala v obchodnom centre Pri prachárni. Na sociálnej sieti o tom informuje košická krajská polícia. Ako pripomína, takáto schránka funguje v Košiciach už viac ako 17 rokov, pričom sa aktuálne nachádza v obchodnom centre na Popradskej ulici. Jej cieľom je zlepšiť neverbálnu komunikáciu medzi políciou a občanmi. Verejnosti poskytuje aj anonymné odovzdanie nájdených vecí.



Do schránky je možné vhadzovať doklady, rôzne písomné podnety, odporúčania či sťažnosti na prácu policajtov Košického kraja. "Občania prostredníctvom schránky upozorňujú políciu napríklad aj na rušenie nočného kľudu, na dopravné problémy v meste, vhadzujú do nej nájdené peňaženky, mestské karty Dopravného podniku mesta Košice, zamestnanecké karty, kľúče a podobne. Taktiež upozorňujú políciu na páchanie rôznej trestnej činnosti, čo potom prešetrujú kriminalisti," uvádza polícia s tým, že ojedinele nájdu v schránke aj preukaz držiteľa Jánskeho plakety, rodný list, fotografie, sobášny list, zákaznícke karty, bankovky či mobilný telefón.



Takéto schránky pravidelne vyberajú. Nájdené doklady občanov SR sú odstúpené na príslušné inštitúcie, ktoré ich vydali. Vypátranie majiteľov iných vecí, ako mobilných telefónov či bankoviek, je riešené základnými útvarmi polície. "Zahraničné doklady sú odstúpené cestou príslušného veľvyslanectva. Podnety od občanov sú odstúpené podľa miestnej a vecnej príslušnosti na priame vybavenie," dodáva.