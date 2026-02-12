< sekcia Regióny
Chystajú rekonštrukciu budovy kasární v Trebišove za vyše milión eur
Termín na predkladanie ponúk je aktuálne 25. februára. Uskutočnenie prác je určené do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska.
Autor TASR
Trebišov 12. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje rekonštrukciu budovy v Kasárňach kpt. Nálepku v Trebišove. Vo verejnom obstarávaní hľadá dodávateľa stavebných prác s predpokladanou hodnotou zákazky viac ako jeden milión eur.
Rekonštrukcia sa týka budovy číslo 2 v areáli kasární. Objekt pozostáva z troch nadzemných podlaží a nevykurovaného podkrovia. Súčasťou obnovy je zateplenie obvodového plášťa a strešného priestoru, výmena výplňových konštrukcií za plastové okná a výmena vstupných dverí. Drevený krov sa opraví, zosilní a doplní aj o nový strešný plášť.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.054.000 eur, financovanie je z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
